Europas einziger Gourmetbus hat jetzt "DD"

Erfolgreich war die zwei Jahre währende Suche dennoch, denn im Spätsommer letzten Jahres entdeckten sie durch Zufall in einer Lagerhalle in Hamburg einen Restaurantbus, wie sie ihn sich vorgestellt hatten. "Allerdings war der Zustand alles andere als toll und der Preis dafür viel zu hoch", erzählt Udo Tränkner. Zudem stand der 2012 gebaut Bus, der einst in Hamburg und in Berlin unterwegs war, in den letzten vier Jahren

Ein reichliches halbes Jahr später glänzt der 15 Meter lange und vier Meter hohe Luxusbus innen und außen wie neu. Das rollende Restaurant bietet unten zwölf, im Oberdeck maximal 24 Personen Platz, es gibt eine vollausgestattete Profiküche mit Kombidämpfer, Induktionsfeld und Spülmaschine, einen Weinkühlschrank, ein hochmodernes Soundsystem und eine Bordtoilette aus dem Yachtbau mit Armaturen von Villeroy&Boch.

Sobald es pandemiebedingt möglich ist, soll der GourmetLiner rollen. "Anfragen gibt es schon sehr viele", sagt Udo Tränkner. Familien- und Firmenfeiern, Hochzeiten, Konferenzen, als VIP-Basis bei Konzerten oder Autorennen - für so ziemlich jedes Event kann der Bus gemietet werden. Mehrmals pro Jahr wollen Tränkners aber auch eigene Thementouren wie Wein- oder Whiskyfahrten anbieten. Für 130 Euro pro Person gibt's dann neben der Tour - zum Beispiel von Pillnitz nach Meißen - ein Vier-Gänge-Menü, Wasser, Begrüßungssekt und am Ziel noch eine Stadtrundfahrt mit Führung. Aber auch dreistündige Kaffeefahrten (ohne Wärmedeckenverkauf) sind geplant. Was der GourmetLiner nicht ist: Ein feststehender, zum Restaurant umfunktionierter Bus mit täglichen Öffnungszeiten.

Kulinarisch haben zwei Powerköchinnen die Zügel in der Hand: Kerstin Dreißigacker (58) und Verena Leister (28), letztere war 2020 Drittplatzierte bei den Kochsternstunden und Teilnehmerin der Sat1-Kochshow The Taste. Die Zutaten, die sie verwenden, kommen fast ausschließlich aus der Region.

Wenn es ihre Zeit erlaubt, wollen Udo und Louis Tränkner auch selbst hinterm Steuer ihres edlen schwarzen Busses sitzen. "Es braucht schon Erfahrung und Fingerspitzengefühl, um einen Restaurantbus mit Gästen an Bord zu fahren", weiß Firmenchef Tränkner. Wie viel Geld er in die Neuausstattung des Fahrzeuges gesteckt hat, verrät er nicht. "Es war auf jeden Fall eine höhere sechsstellige Summe."