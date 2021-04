Erste neue StraÃŸenbahn angekommen

Creative writing is a steadily growing sector within the academic domain. Some scholars need Software Consulting Business Plan with these types of papers, so Eduzaurus Bei ihrem Besuch am 15. April 2021 im Bautzner Fertigungswerk der Firma Alstom (vormals Bombardier) konnten die Vorstände der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) Andreas Hemmersbach und Lars Seiffert bereits den ersten neuen Stadtbahnwagen für Dresden in Empfang nehmen. Allerdings handelte es sich dabei zunächst noch um ein maßstäbliches Modell.

Im August 2019 bestellten die Dresdner Verkehrsbetriebe beim damaligen Schienenfahrzeughersteller Bombardier, der heute zur Firma Alstom gehört, insgesamt 30 neue Stadtbahnwagen. Für weitere zehn besteht eine Kaufoption. Die Fahrzeuge sind mit 2,65 Metern rund 35 Zentimeter breiter als die bisher in Dresden eingesetzten. Im neuen Stadtbahnwagen finden bis zu 290 Passagiere Platz. Auf den Seiten der neuen Wagen sind jeweils zwei Sitzplätze mit größerem Sitzabstand angeordnet, getrennt durch einen um fast 20 Zentimeter breiteren Mittelgang als bei den Vorgängern.

Mehr und größere Türen sorgen für stressfreies Ein- und Aussteigen. In den Multifunktionsbereichen gibt es vier statt wie bisher zwei Stellplätze für Rollstühle oder Kinderwagen. Für die Wahl der Ausstattung haben die Verkehrsbetriebe ihren Kunden genau zugehört. Neben großen Panoramafenstern sorgt eine LED-Ambientebeleuchtung, die sich mit Leuchtstärke und Farbton der Tageszeit und dem Außenlicht anpasst, für eine helle Atmosphäre im Wagen. Es gibt mehr Informationsmonitore als bisher. Sie werden aus allen Positionen gut lesbar sein. Ebenfalls neu ist der Einsatz einer ausgeklügelten Belüftungstechnik, die im Sommer auch als Klimaanlage für angenehme Temperaturen sorgt. Kostenloses WLAN und Ladsteckdosen für Mobilgeräte ergänzen das neue Angebot an die DVB-Fahrgäste. Die Fahrzeuge entsprechen zudem den neuesten Sicherheitsstandards.