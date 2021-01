Need Capital Budgeting Assignment Services? Browse profiles and reviews of top rated dissertation proofreaders and have your dissertation professionally proofread today. Dort freuten sich die Elefantenkühe Drumbo, Sawu und Mogli sowie der Elefantenbulle Tonga bei ihrem Mittagsausgang riesig über die Abwechslung auf dem Speiseplan und das neue Spielzeug im Außengehege.

Der WTC-Weihnachtsbaum stammt eaus dem Prießnitzgrund in der Dresdner Heide. Dort wurde die 40 Meter hohe Fichte gefällt und auf dem Vorplatz des WTC Dresden aufgestellt.

Das World Trade Center Dresden spendet seit mittlerweile neun Jahren alljährlich den Weihnachtsbaum an die Elefanten im Zoo Dresden – trotz Mehrkosten. "Mittlerweile haben wir die grauen Riesen so sehr ins Herz geschlossen, dass wir sogar eine Patenschaft für Elefantendame Mogli übernommen haben und unseren Liebling so gleich wieder besuchen können“, erläutert Jürgen Rees, Centermanager des World Trade Centers Dresden von der RECO Immobilien- und Verwaltungsgesellschaft mbH.

Längere Stücke und voller Genuss

„In den letzten Jahren waren die Stammstücke auf Wunsch des Zoo immer maximal zwei bis drei Meter lang. Aber weild er Zoo nun den großen Bullen hat, wünschte der für die Elefanten zuständige Revierleiter sich wieder deutlich längere Baumstücke mit bis zu vier Metern Längeht“, verrät Jürgen Rees.

Die grauen Riesen jedenfalls freuten sich sichtlich über die Abwechslung im Gelände und kauten gierig die Fichtenzweige, die durch ihren hohen Anteil ätherischer Öle für die Elefanten ein vorzüglicher Genuss sind.