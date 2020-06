Eislöwen verpflichten junge Talente

Bahnhof der Zukunft

Cottbus. Wie unsere Bahnhöfe in Zukunft aussehen sollen, das erprobt die Deutsche Bahn AG derzeit ganz konkret: An 16 ausgewählten Bahnhöfen testet sie neue, zukunftsträchtige Gestaltungskonzepte. Und einer dieser »Zukunftsbahnhöfe« ist der Cottbuser Hauptbahnhof. Dafür stellt die DB AG rund eine Million Euro bereit. »Es handelt sich um ein großes Testfeld von Produkten, Gestaltungselementen, Angeboten für unsere Reisenden – sowohl auf der Wohlfühlseite als auch nach kommerziellen Aspekten«, erklärt Jan Henkel, der Leiter des Bahnhofmanagements Cottbus. Verweilzonen laden zum bequemen Sitzen ein In Cottbus geht es vor allem darum, den Bahnhof einladender zu gestalten. Denn eine Befragung im Sommer 2019 ergab, dass Reisende die Empfangshalle als unruhig und ungemütlich empfinden. Zudem monierten sie einen Mangel an Wartemöglichkeiten. Darum will die Bahn nun Verweilzonen mit bequemen Wartemöbeln und mit Ladestationen einrichten. Die ersten neuen Sitzmöbel stehen schon und werden begeistert angenommen. Wenn sie sich bewähren, könnten sie künftig zum DB-Standard werden. Wer von der Bahnhofsbrücke aus auf den Bahnhof blickt, sieht sie sofort: die schicke neue Ostfassade. Gestaltet wurde sie vom Cottbuser Designerduo Designerduo Strauss und Hillegaart. Und was hat es mit der Farbgebung auf sich? Ist es eine Hommage an die sorbische Trikolore? Eine Anspielung auf den Klimawandel? Weder noch. Markus Hillegaart erklärt: »Unsere Idee ist es, lokale Motive einzufrieren, aufzupixeln, in Streifen umzuwandeln.« Dabei symbolisiere das DB-Rot einen vorbeirauschenden Regionalexpress, das Blau stehe für den Lausitzer Sommerhimmel. Wie alle Zukunftsbahnhöfe wird der Cottbuser Hauptbahnhof komplett mit Ökostrom betrieben. Wer ganz klimafreundlich mit dem Drahtesel zum Bahnhof fahren möchte, wird sich über den neuen Fahrradunterstand freuen – und dank der neu installierten Fahrradreparatursäule kann man schnell kleine Pannen beheben. Auf der Mittelinsel zwischen Gleis 6 und 7 wächst nun eine Wildblumenwiese mit Klatschmohn, Kamille und Kornblumen. Bald werden hier auch Obstbäume angepflanzt. Und inmitten der Pracht steht ein Bienenhotel.Wie unsere Bahnhöfe in Zukunft aussehen sollen, das erprobt die Deutsche Bahn AG derzeit ganz konkret: An 16 ausgewählten Bahnhöfen testet sie neue, zukunftsträchtige Gestaltungskonzepte. Und einer dieser »Zukunftsbahnhöfe« ist der Cottbuser…