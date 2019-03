Eislöwen treffen auf Falken & Löwen

Der Spieltag am Sonntag, 3. März, steht dabei ganz im Zeichen des Premium-Partners Pneuhage. Bereits seit 2017 unterstützt das Unternehmen die Dresdner Eislöwen. Im Rahmen des diesjährigen Gamedays ist der Reifendienstleister mit zahlreichen Aktionen wie der beliebten Fotobox in der EnergieVerbund Arena präsent. In Zusammenarbeit mit Michelin dürfen sich die Besucher zudem über eine Carrera-Bahn sowie einen Fahrsimulator freuen. Wer seine Fahrkünste darüber hinaus demonstrieren möchte, kann am Bobbycar-Rennen teilnehmen, welches in den Drittelpausen stattfindet. Auf die Jüngsten warten das Kinderschminken, die Luftballonmodellage, das Glücksrad und eine Torschussanlage. Beim Gameday-Gewinnspiel haben alle Besucher die Chance, hochwertige Preise zu gewinnen. Leer ausgehen wird an diesem Abend definitiv niemand, denn auf jedem Sitz liegt ein Pneuhage Sportbag mit unterschiedlichen Inhalten für die Besucher bereit, welches gleichzeitig auch als Sitzkissen verwendet werden kann.

Eislöwen-Cheftrainer Bradley Gratton: „Mit Heilbronn treffen wir auf eine offensivstarke Mannschaft. Wir haben uns intensiv vorbereitet. Wichtig ist, dass wir die Ergebnisse vom vergangenen Wochenende ausblenden. Wir müssen diszipliniert agieren und das Risiko reduzieren. Am Sonntag treffen wir erneut auf einen Gegner, der schon als Teilnehmer der Play-Down-Runde feststeht. Wir haben gegen Freiburg gesehen, dass man solch eine Ansetzung nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. "

Marco Eisenhut: „Wir wissen, was die Stunde geschlagen hat. Wir haben uns selbst in die Situation gebracht, müssen jetzt liefern. Das Gute ist, dass wir es in der eigenen Hand haben. Gerade in Heilbronn müssen wir uns effektiv zeigen. Unsere Negativ-Serie gegen die Falken muss endlich enden. Am Freitag wäre der perfekte Zeitpunkt dafür."

Am Freitag, 1. März, 19.30 Uhr, sind die Dresdner Eislöwen bei den Heilbronner Falken gefragt. Das Spiel wird geleitet von den HSR Tony Engelmann und Nicole Hertrich. Am Sonntag, 3. März, 18.30 Uhr, empfangen die Blau-Weißen in der EnergieVerbund Arena die Tölzer Löwen. Die Partie steht unter der Leitung der HSR Dominic Erdle und Göran Noeller. SpradeTV zeigt beide Spiele live. (pm)