Eislöwen starten in die neue Spielzeit

Heute ist es endlich soweit: Ab 19.30 Uhr wird in der heimischen EnergieVerbund Arena wieder um Punkte gekämpft. Die Dresdner Eislöwen empfangen den Aufsteiger EV Landshut. Am Sonntag, 15. September, 18.30 Uhr, sind die Blau-Weißen bei den Tölzer Löwen gefragt.

Bradley Gratton, Eislöwen-Cheftrainer: "Die Vorbereitung lief gut, dennoch gibt es immer Sachen, an denen man arbeiten muss. Nichts wurde in einem Tag erbaut. Wir arbeiten uns von Spiel zu Spiel und müssen schauen, ob unser System auch im Ligabetrieb funktioniert. Wir haben ein gutes Team mit vielen Führungsspielern. Die Jungs arbeiten hart, sind gewillt alles zu geben und lernen sehr schnell. "

Thomas Pielmeier: "Sechs Wochen harte Arbeit liegen hinter uns, in denen wir viel geschwitzt und gelernt haben. Ab morgen geht es endlich wieder um etwas und man merkt, dass damit auch dieMentalität bei den Spielern anders ist, weil es wieder etwas zu holen gibt. Natürlich freut man sichganz besonders, dass das erste Spiel der neuen Saison ein Home Opener ist. Dieses Jahr haben wirdie Möglichkeit das erste Spiel mit unseren Fans im Rücken zu unseren Gunsten zu entscheiden."

Tickets für die Partie gegen den EV Landshut können nach wie vor online auf www.etix.com, in den Geschäftsstellen des WochenKurier und in allen bekannten VVK-Stellen oder am Spieltag an der Abendkasse erworben werden. Kassen und Arenatüren öffnen 18 Uhr. SpradeTV zeigt beide Spiele live.

Thomas Pielmeier bleibt Kapitän, Lavallée, Lamoureux, Mitchell und Dotzler erhalten "A"

Kurz vor Saisonauftakt gab Cheftrainer Bradley Gratton das Kapitänsgespann bekannt. StürmerThomas Pielmeier geht in seine zweite Amtszeit als Eislöwen-Kapitän. Bei Heimspielen fungieren künftig Kevin Lavallée und Mario Lamoureux und bei Auswärtsspielen das Gespann Dale Mitchell und Alexander Dotzler als Assistenten.

Thomas Pielmeier: "Es ist eine Ehre für mich das "C" auch in der kommenden Saison auf dem Trikot tragen zu dürfen. Ich gehe die Aufgabe mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft an und habe in dieserSaison mit Mario, Kevin, Dale und Alex erfahrene Jungs an meiner Seite, um das Bestmögliche für dasTeam und den Club herauszuholen." (pm)