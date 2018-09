Eislaufkurse für Erwachsene

1. Schillerhaus-Treffen in Dresden

Dresden. Es gilt als das kleinste Museum Dresdens, geöffnet nur von Ostern bis Ende September und nur an den Wochenende. Es ist so klein, dass an Führungen können höchstens 15 Personen teilnehmen können – mehr passen nicht in das kleine Gartenhäuschen im Grundstück auf der Schillerstraße 19. Einen kleinen Ansturm wird das kleinste Dresdner Museum kurz vor seiner Winterruhe allerdings noch erleben: Denn erstmals treffen sich Mitarbeiter von Schillerhäusern aus Marbach, der schwäbischen Heimat des berühmten Dichters, aus Mannheim, Thüringen und Sachsen in Dresden. Für den Schiller & Körner in Dresden e.V., der das Schillerhäuschen in Loschwitz betreut, ist es eine Ehre, die Kollegen am Elbhang zu begrüßen. Wissenschaftliche Konferenz und Lesung Der sich aus ehrenamtlichen Helfern 2017 gegründete Verein hat für das 1. Schillerhaus-Treffen ein attraktives Programm mit Führungen, Vorträgen und Lesungen vorbereitet, zu denen alle interessierten Dresdner eingeladen sind. Am 22. September, 11 Uhr, findet im Lingnerschloss eine wissenschaftliche Konferenz statt. In zwei Vorträgen zu »Schillers Lebenswende. Die Dresdner Jahre 1785-1787« und »Körners Nachmittag. Der Schriftsteller Christian Gottfried Körner« werden der Dichter und sein Mäzen vorgestellt. Ab 20 Uhr können Interessierte im Schloss Maxen (Müglitztal/OT Maxen) Thomas Rosenlöchers Lesung »Nicht er selbst, der Ort, den er durchwandelte, glänzt. Abschied von den Idealen?« lauschen. ?" Der Autor, der 2017 eine Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung erhalten hat, liest und kommentiert Schiller und sich selbst. Anmeldung für den 22. September: 0351/4888500 (Mo-Do 9-16, Fr 9-14 Uhr) Eintritte zugunsten des Schillerhäuschens Dresden: 5 Euro (22.9., 11 Uhr); 10 Euro (22.9., 20 Uhr) Kontakt zum Verein: mielsch@schiller-koerner-dresden.de Es gilt als das kleinste Museum Dresdens, geöffnet nur von Ostern bis Ende September und nur an den Wochenende. Es ist so klein, dass an Führungen können höchstens 15 Personen teilnehmen können – mehr passen nicht in das kleine Gartenhäuschen im…

