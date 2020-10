Dynamo verlängert mit Königsdörffer

Dresden. „Mit Ransford binden wir ein vielversprechendes Talent aus dem eigenen Nachwuchs noch länger an den Verein. ‚Ransi‘ ist nach seinen überzeugenden Leistungen in der vergangenen Saison bei der U19 und den ersten Schritten im Profi-Bereich bereits eine echte Alternative in unserem Drittliga-Team geworden und arbeitet in jedem Training hart, um sich weiter zu verbessern. Wir freuen uns, dass wir diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren weiterhin gemeinsam vorantreiben können“, erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker. Die SGD stattete Königsdörffer bereits Anfang Februar dieses Jahres mit einem Lizenzspielervertrag bis Sommer 2022 aus, der nun vorzeitig ausgeweitet wird. „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung, weil ich mich im Verein, der Mannschaft und der Stadt sehr wohl fühle. Ich bin dankbar, in Dresden meine ersten Schritte im Profi-Fußball machen zu können und möchte weiter jeden Tag dazulernen, um mich Schritt für Schritt bei Dynamo weiterentwickeln zu können“, sagte Ransford Königsdörffer nach seiner Vertragsunterschrift. Ransford-Yeboah Königsdörffer durchlief bis zu seinem Wechsel im Sommer 2019 nach Dresden die Nachwuchsabteilung von Hertha BSC und erzielte in der vergangenen A-Junioren-Bundesliga in 19 Spielen 13 Tore und bereitete fünf weitere vor. Am 18. Spieltag der Saison 2019/20 feierte der Stürmer beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg nach einer Einwechslung in der Schlussphase schließlich sein 22-minütiges Profi-Debüt in der 2. Bundesliga. Seitdem folgten sechs weitere Einsätze in der Rückrunde der 2. Bundesliga sowie sechs Spiele in der laufenden Drittliga-Saison, in der er zuletzt am 4., 5. und 7. Spieltag gegen den 1. FC Magdeburg, beim VfB Lübeck und beim FC Ingolstadt von Cheftrainer Markus Kauczinski in die Startelf berufen wurde. (pm/SG Dynamo Dresden)„Mit Ransford binden wir ein vielversprechendes Talent aus dem eigenen Nachwuchs noch länger an den Verein. ‚Ransi‘ ist nach seinen überzeugenden Leistungen in der vergangenen Saison bei der U19 und den ersten Schritten im Profi-Bereich bereits eine…

