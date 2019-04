Dynamo verlängert mit Justin Löwe

„Leo bringt als Fußballer eine Menge Talent mit und steht darüber hinaus für Einsatz, Willen und absolute Identifikation. Er hat schon in den Nachwuchsteams seine Mitspieler mit seiner Art begeistert und auf dem Platz mitgerissen. Genau so bringt er sich seit seinem ersten Tag als Teamplayer auch bei den Profis ein und genießt ein hohes Ansehen innerhalb der Mannschaft. Wir sind davon überzeugt, dass Leo in den kommenden Jahren sein Potential weiter ausschöpfen wird, und die nächsten Entwicklungsschritte bei uns geht. An Leo werden wir als Fußballer noch eine Menge Freude haben", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge.

„Es ist für mich eine große Ehre, das Dynamo-Trikot zu tragen. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, wie wohl ich mich hier in Dresden und bei Dynamo fühle. Diese Stadt und der Verein sind zu meiner Heimat geworden. Für mich ist mit dem Sprung zu den Profis ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Dafür bin ich allen Menschen sehr dankbar, die mich auf dem Weg dahin unterstützt haben und weiterhin hinter mir stehen. Ich will und werde in den kommenden Jahren fleißig weiterarbeiten und alles dafür tun, um meinen Teil zum Gesamterfolg beizutragen", sagte Leo Löwe.

Am 2. November 2018 feierte Leo Löwe beim 3:1-Heimsieg gegen den SV Sandhausen als 19-Jähriger sein Zweitliga-Debüt, als er in der 90. Minute eingewechselt wurde. Bei seinem zweiten Einsatz in der 2. Bundesliga gelang ihm am 1. April 2019 der 2:1-Führungstreffer im Sachsenderby gegen den FC Erzgebirge. Löwe war beim Stand von 1:1 in der 77. Spielminute eingewechselt worden und trug so einen entscheidenden Anteil zum 3:1-Auswärtssieg bei.

Der 1,68 Meter große Mittelfeldspieler begann im Jahr 2005 beim FSV Glückauf Brieske/Senftenberg mit dem Fußballspielen und wechselte im Sommer 2010 in die Nachwuchs Akademie der SG Dynamo Dresden. 2016/17 führte er die SGD-U19 in der A-Junioren-Bundesliga als Kapitän zum Gewinn des Sachsenpokals gegen Rasenballsport Leipzig. (pm)