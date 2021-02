DVB: "Aufkleber nicht von uns"

Go Here are there to help you. We all know that students need to write numerous projects during their studies. Indeed, they have to write "News von der Bundespressekonferenz", "wichtige Informationen um das Thema Masken. Gesundheit, Impfung..." oder "Neuigkeiten rund um Verordnungen und Gesetze": Das verspricht ein Aufkleber, der heute an der Haltestelle "Infineon Süd" gefunden wurde. Dazu mehrere QR-Codes, die auf Webseiten mit eindeutigen politischen Botschaften verweisen. Ob weitere Stationen mit diesen Aufklebern bestückt wurden, wird gegenwärtig geprüft. Der vorgefundene Aufkleber wurde inzwischen wieder entfernt.

Get http://gooddogmarketing.com/custom-admissions-essay-911/ service from MakeMyAssignments.com. We can customize your assignment as per your requirements. Wie die DVB mitteilten, stammen diese Aufkleber nicht vom Unternehmen, sondern wurden von Fremden angebracht. Ein Indiz für die Irreführung sei u.a. das falsche Logo. Auch der Hinweis "Befreie dich von der Angst!" dürfte die Skepsis mancher Wartender geweckt haben, dass es sich um eine offizielle Information handelt.

Our web link writing service offers the most beneficial features and academic support for students with any writing task required. We provide our clients with the highest quality of custom essay help and guarantee them only academic satisfaction. It is not the first year of our experience in the sphere of custom essay writing, so we now know for sure how to meet all customers` expectations Die Dresdner Verkehrsbetriebe distanzierten sich ausdrücklich von diesen Aufklebern und kündigten an, eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen den oder die Täter stellen zu wollen.