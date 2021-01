DSC Damen ziehen vorzeitig ins CEV Cup Viertelfinale ein

http://crsad.qc.ca/?637 - Get an A+ aid even for the hardest essays. Change the way you deal with your assignment with our approved service Start Die laufende Europapokal-Saison schreibt für die DSC Volleyball Damen auch weiterhin eine unglaubliche Geschichte. Eigentlich war der Start in die #MissionEuropapokal für die "Schmetterlinge" mit dem Achtelfinale gegen Nova KBM Branik Maribor im Rahmen eines Vierer-Turniers in Istanbul geplant. Nachdem bereits der SC Potsdam seine Teilnahme in Wettbewerb zurückzog, hat nun auch der DSC-Achtelfinalgegner aus Slowenien seine Teilnahme abgesagt.

official site - Expert writers, quality services, timely delivery and other benefits can be found in our writing service Enjoy the benefits of expert Damit stehen Lena Stigrot & Co. nun im Viertelfinale des CEV Volleyball Cups 2021 am 27. Januar dem türkischen Top-Team von Galatasaray HDI Istanbul gegenüber. Das Team um Cheftrainer Alexander Waibl startet seine Reise in die Türkei planmäßig und wird bereits am Montag, 25. Januar, per Direktflug von Berlin nach Istanbul reisen.

Fans können das Spiel am Mittwoch, 27. Januar, 19 Uhr Ortszeit (17 Uhr dt. Zeit) online im Livestream verfolgen. Bei einem Sieg der Dresdner Volleyballerinnen wartet im Halbfinale der französische Gegner Beziers Angels.

