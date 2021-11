Dresdner SC zurück in Champions League

Mit dem gewonnenen Meistertitel 2021 hat sich der DSC auch das Privileg erarbeitet in der Saison 2021/22 in der Champions League an den Start zu gehen. Am Dienstag, 23. November, 18 Uhr, trifft das Team mit Developres SkyRes RZESZÓW auf den ersten Gegner in Polen. Ein Ereignis auf das sich der Verein freut.

"Ich mag das hohe Level, das in der Champions League gespielt wird", sagt Cheftrainer Alexander Waibl. "Wir treten gegen die besten Teams Europas an, was unser Team ebenfalls besser macht. Es hilft uns, unser eigenes Spiel weiter zu steigern und erfolgreicher zu werden."

Es ist bereits das siebente Mal, dass der DSC mit Alexander Waibl als Cheftrainer in der Champions League spielt und damit die Landeshauptstadt Dresden und den Freistaat Sachsen international vertritt.

Zum Auswärtsspiel beim polnischen Vizemeister sagte der Trainer: "Developres SkyRes RZESZÓW ist ein Team mit physisch starken Spielerinnen, die alle einen schnellen Arm haben. Wir kennen sie schon aus unserer Vorbereitung und haben gesehen, wozu sie in der Lage sind."

DSC Kapitän Jennifer Janiska hat bereits Erfahrung in der Champions League. Sie trat sowohl mit dem SSC Palmberg Schwerin, als auch mit Imoco Volley Conegliano in der Königsklasse an. "Ich liebe dieses Gefühl, dass du nichts zu verlieren hast, wenn du auf diesem hohen Level mitspielst. Es wäre schon schön, wenn wir es in die nächste Runde schaffen. Der Teamgeist bei uns ist toll und wir sind jung und unerschrocken."

Weitere Gegner in der Champions League Gruppenphase stehen ebenfalls fest. In der Gruppe A treffen die DSC Damen auf den russischen Meister Lokomotiv KALININGRAD Region und den Qualifikant SC Prometey DNIPRO aus der Ukraine. Es spielt jeder gegen jeden, wobei jeweils einmal ein Auswärts- und Heimspiel ausgetragen werden. In die nächste Runde, dem Viertelfinale, kommen jeweils die Gruppen-Ersten aus insgesamt fünf Gruppen und die besten drei Zweitplatzierten.

Die Auswärtsspiele werden auf EuroVolleyTV übertragen und können einzeln gebucht werden oder mit dem Champions League Pass. Aktuelle Preise und Pakete finden sich auf https://www.eurovolley.tv. Derzeit gibt es auch einen Black Friday Rabatt, wenn man sich für den "All Access Pass" entscheidet. Heimspiele können derweil auf www.mdr.de verfolgt werden.

Das erste Heimspiel steigt am 8. Dezember, 19 Uhr, in der Margon Arena gegen Lokomotiv KALININGRAD Region.

