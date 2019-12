Dresdner Nachtcafés am Limit

Dresden. Nachdem die diesjährige Saison der Nachtcafés am 1. November gestartet ist, gelangt das Angebot erstmals an seine Kapazitätsgrenzen. „Wir sind am Limit. Und das trotz des vergleichsweise milden Wetters“, so der Tenor im Koordinierungskreis der kirchlichen Nachtcafés. Im November nahmen 547 Menschen die Ruheplätze der Nachtcafés in Anspruch, im Vorjahr waren es 240, vor zwei Jahren 241. Diese Tendenz zeigt auch der aktuelle Monat Dezember: Bis 15. 12. kamen 355 Übernachtungsgäste in die Nachtcafés, im selben Zeitraum des Vorjahres waren es 168, 2017 wurden 178 gezählt. Übernachtungskarten Als erste Maßnahme, um der Nachfrage besser gerecht zu werden, gibt es von nun an in jedem Nachtcafé (außer der Zionskirchgemeinde) ein System von sogenannten „Übernachtungskarten“. Sie werden in der Anzahl der zur Verfügung stehenden Ruheplätze ab 20 Uhr an Einzelpersonen ausgeteilt, die damit die Übernachtungsmöglichkeit in Anspruch nehmen können. Wer ein Zuhause hat oder einer Erwerbsarbeit nachgeht, hat keinen Anspruch. „Wir müssen den Menschen zudem verstärkt Hilfemöglichkeiten aufzeigen, um Wege aus der Wohnungslosigkeit zu finden“, so Kirchenbezirkssozialarbeiterin Adriana Teuber. Mit Unterstützung fachlich versierter Sozialarbeiter der Diakonie-Stadtmission Dresden (u. a. auch aus der Wohnungsnotfallhilfe) werden weiterhin Gesprächs – und Vermittlungsangebote angeboten, die den individuellen Unterstützungsbedarf und die Lebenssituation berücksichtigen. Gegenwärtig wird der Ausbau dieses Modells weiter entwickelt. Auch mit der Stadt Dresden wird derzeit auf verschiedenen Ebenen über die aktuelle Situation gesprochen. Mehr Helfer gesucht Um dem aktuellen Bedarf in den Nachtcafés besser gerecht zu werden, werden auch weitere ehrenamtliche Helfer, insbesondere für den Frühdienst ab 6 Uhr, gesucht. Interessierte können sich melden bei Adriana Teuber, adriana.teuber@diakonie-dresden.de Heiligabend-Einladung Am 24. Dezember sind einsame und auch wohnungslose Menschen von 15.30 bis 17 Uhr ins Haus der Kirche/Dreikönigskirche Dresden, Hauptstraße 23, eingeladen. Hier wird gemeinsam gefeiert, gegessen, sich ausgetauscht. Wer mag, kann die Christvesper in der Dreikönigskirche besuchen. Ehrenamtliche Helfer melden sich bei Andreas.Kratzsch@diakonie-dresden.de, Tel: 0351/206 60 13 Das Nachtcafé am 24. Dezember findet regulär ab 20 Uhr in der Christophoruskirche Laubegast, Hermann-Seidel-Straße 3, stattNachdem die diesjährige Saison der Nachtcafés am 1. November gestartet ist, gelangt das Angebot erstmals an seine Kapazitätsgrenzen. „Wir sind am Limit. Und das trotz des vergleichsweise milden Wetters“, so der Tenor im Koordinierungskreis der…

weiterlesen