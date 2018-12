Dresdner Christstollen grüßt Nürnberg und seine Gäste

»Der wahre Weihnachtsgenuss ist nur 315 Kilometer entfernt« heißt es auf den Plakaten, auf denen drei Dresdner (Weihnachts)Wahrzeichen zu sehen sind: das Traditionsgebäck – der Dresdner Christstollen, das Dresdner Stollenmädchen – Repräsentantin der Marke – und die Frauenkirche. Die Dresdner Weihnachtsbotschafter sind auf rund 20 Flächen in der Nürnberger Altstadt zu sehen.

»Striezelmarkt und Christkindlmarkt, Dresdner Stollen und Nürnberger Lebkuchen, Dresdner Stollenmädchen und Nürnberger Christkindl – die Herzen in unseren beiden Städten schlagen in einem Takt, wenn es um das Thema Weihnachten geht«, so René Krause, Vorstandsvorsitzender des Schutzverbandes Dresdner Stollen e. V. »Wir sind begeistert von der Strahlkraft der Nürnberger Weihnachtszeit. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass man das nur erreichen kann, wenn man mit viel Herzblut und Engagement für eine Sache einsteht. Insofern sehen wir Dresden ?und Nürnberg als starke Weihnachtsbotschafter. Die Nürnberger möchten wir herzlich einladen, auch einmal das weihnachtliche Dresden zu besuchen und unsere Stollenhauptstadt kennenzulernen.«

Absender der Kampagne ist der Dresdner Stollenschutzverband, der seit 1991 die Interessen der 125 Stollenbäckereien und Konditoreien aus dem Großraum Dresden vertritt. Das Traditionsgebäck ist seit Jahren marken- und patentrechtlich geschützt. Dresdner Christstollen darf nur in Dresden und einem engen Umkreis um die Landeshauptstadt handwerklich hergestellt werden. Als Inhaber der Gemeinschaftsmarke »Dresdner Christstollen« vergibt der Verband das goldene Stollensiegel als Echtheitszertifikat und garantiert damit die hohe Qualität der Zutaten und Verarbeitung. Ein weiteres Siegel, das EU-Siegel, kennzeichnet das Weihnachtsgebäck als EU-weit geschützte geografische Angabe.

Neben dem Markenschutz und der Qualitätssicherung verantwortet der Verband auch die Markenkommunikation für das Weihnachtsgebäck. Mit zahlreichen Maßnahmen wie zum Beispiel internationaler Pressearbeit unterstützt er das Einzelmarketing der gewerblichen Hersteller des Dresdner Stollens. Die Verbandsarbeit ist durch ein großes Engagement der Mitglieder gekennzeichnet. So prägen kleine und große Einzelaktionen das Erlebnis Dresdner Christstollen. In Stollenbackkursen zum Beispiel werden Interessierte in die Geheimnisse des Stollenbackens eingeweiht, auf dem Striezelmarkt laden die erfahrensten Stollenbäckermeister zum Probieren ein und beim Dresdner Stollenfest feiern alljährlich Zehntausende Gäste aus aller Welt den besonderen Weihnachtsgeschmack und das Handwerk – so auch am vergangenen Wochenende.

Ein besonderes weihnachtliches Gipfeltreffen steht bereits am 22. Dezember an: Dann wird das Nürnberger Christkindl zu Besuch in Dresden sein und auch auf das Dresdner Stollenmädchen treffen.