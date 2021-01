Dresdner BÃ¤der fÃ¼hren Vorteilskarte ein

Many writing companies do not offer UK Homework Help Center Library, because it involves true scholarly research, using primary resources, and an original project that must follow very strict guidelines from the students institution. Unless a writing service has graduate-degreed writers with plenty of experience in writing dissertations, it cannot produce what students need. Auch wenn derzeit noch nicht abzusehen ist, wann die Dresdner Bäder und Saunen wieder besucht werden können, können sich (künftige) Badegäste trotzdem auf ein neues Vorteilssystem freuen. Denn die Dresdner Bäder GmbH hat zum 1. Januar 2021 eine Nachlasskarte eingeführt, die für die Nutzer nicht nur finanzielle Vergünstigungen verspricht.

Die Inhaber der neuen Vorteilskarte erhalten nicht nur einen zehnprozentigen Rabatt auf den Eintritt (und auf eventuell anfallende Nachzahlungen). Die Karte kann zudem jetzt auch in allen Bädern und Saunen des Unternehmens eingesetzt werden. "Das ist neu und die Antwort auf einen länger geäußerten Wunsch unserer Kunden", sagt Bäderchef Matthias Waurick.

Ausgenommen von dieser Regelung ist allerdings das Elbamare in Gorbitz, das ein separates Bonussystem anbietet.

So funktioniert die Vorteilskarte

Die „Dresdner Bäder-Vorteilskarte“ ersetzt die bisherigen objektbezogenen „Zehnerkarten“. Auch das Familienkarten-System wird abgeschafft, denn der zehnprozentige Rabatt gilt sowohl für Erwachsene, Ermäßigte und Kinder.

Das Karte im ec-Format gibt es für mindestens 50 Euro, maximal 200 Euro zu kaufen.. Ein Aufladen ist jederzeit möglich. Wichtig: Die Vorteilskarte ist nicht personengebunden. Beim Bad- oder Saunabesuch wird der Rabatt sofort vom jeweiligen Eintrittspreis abgezogen. Dauert der Bad- oder Saunaaufenthalt länger als bezahlt, kann die Vorteilskarte auch für anfallende Nachzahlungen verwendet werden.

Ausgenommen vom Rabatt sind Getränke und Speisen der Gastrobetreiber, Produkte aus dem Bädershop, Wertgutscheine und Kursgebühren.