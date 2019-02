Dresden und Usti richten Sledge-Hockey-Turnier aus

Erster Höhepunkt ist der grenzübergreifende Sledge-Hockey-Tag der Dresdner Eislöwen am 24. Februar in der EnergieVerbund Arena. Vor dem DEL2 Eishockey-Spiel und in den Drittelpausen messen sich gemischte Mannschaften aus der Region Dresden und der Region Ústí nad Labem in einem Sledge-Hockey-Spiel auf dem Eis. Wer diese Sportart ein wenig beherrscht, ist herzlich eingeladen mitzuspielen. Eine Anmeldung ist bis zum 22. Februar, per Mail an media@eisloewen.com möglich. Das benötigte Sportmaterial stellen die Eislöwen auf Nachfrage zur Verfügung

Auch die Besucher des Spiels können sich beim Sledge-Hockey ausprobieren. Auf einer Kunststoffeisbahn gilt es die Balance auf einem speziellen Schlitten zu finden und mit Hilfe zweier kurzer Schläger ins Rutschen zu kommen.

Weitere Veranstaltungen geplant

Im Deutsch-Tschechischen Sportjahr für Menschen mit Behinderungen 2019 finden verschiedene Veranstaltungen statt. Nach dem Sledge-Hockey-Tag folgen das Sitzvolleyballturnier am 14. und 15. September, der Rollstuhl-Rugby-Cup am 21. und 22. September und der Internationale Regio-Cup im Shorttrack im Oktober. Weitere Veranstaltungen sind noch in der Planung.

Vereine und Institutionen konnten sich im September 2018 mit Konzepten ihren Sportveranstaltungen bewerben. Pro Veranstaltung ist eine Finanzierung in Höhe von maximal 5.000 Euro im Rahmen dieses Projektes möglich.