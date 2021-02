Dresden Monarchs heiÃŸ auf neue Football-Saison

Die Dresden Monarchs starten am ersten Juni-Wochenende gegen die Berlin Rebels in die Football-Saison 2021. Der Spielplan mit zehn Pflichtspielen vor den PlayOffs steht fest. "Nach den vielen Monaten ohne Football ist die Vorfreude auf die neue Spielzeit bei den Dresden Monarchs, den Ligakonkurrenten und allen Footballfans in Deutschland sehr groß. Noch steht nicht fest, unter welchen Voraussetzungen wir spielen dürfen, doch sind wir fest entschlossen zu spielen", There are many essay Research Paper About Abortions that think they are on top, so don't be cheated and check out this true list of the best paper writing services in 2018! Our objective is to make certain that each paper is contacted a high degree of criterion. Get essay from our regulation experts and remain completely satisfied. http://www.hbh.cz/?bachelors-in-creative-writing. Our service allows you to select the specialist that will certainly be performing your order. We ll match you with an expert as well as manage your cooperation, from starting to end. gibt sich Monarchs-Präsident Sören Glöckner optimistisch. "Mit unserem Freundschaftsspiel im Herbst des vergangenen Jahres gegen Breslau konnten wir viele Erfahrungen sammeln, so dass wir uns für die Saison 2021 gerüstet sehen."

Ein wenig anders als gewohnt startet die German Football League (1. Bundesliga) in die Saison 2021. Die Pandemie wird alle noch einige Zeit beschäftigen und so hat die GFL von Beginn an auf einen späteren Ligastart und einen etwas abgeänderten Spielmodus gesetzt, um bestmögliche Planungssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. Die Deutsche Meisterschaft wird in zehn Pflichtspielen, den PlayOffs und dem am 9. Oktober 2021 in Frankfurt/Main stattfindenden German Bowlausgespielt.

Auch gibt es Änderungen bei den Teilnehmern der GFL 2021. Die Gruppe Nord startet nach den Abmeldungen von Hildesheim und Elmshorn mit sechs Mannschaften, so dass die Königlichen in diesem Jahr in der Hauptrunde gegen den amtierenden Deutschen Meister aus Braunschweig, die New Yorker Lions, die Kiel Baltic Hurricanes, die Potsdam Royals, die Cologne Crocodiles und die Berlin Rebels antreten.

Die Gruppe Süd um die Schwäbisch Hall Unicorns kann hingegen mit acht Mannschaften in Sollstärke antreten. Auch hier gab es mit Ingolstadt eine Abmeldung, doch konnten sich die Saarland Hurricanes im Nachrückverfahren für die GFL 2021 qualifizieren.

"Wir freuen uns über den Startschuss der Liga, welcher nicht nur für unsere Aktiven, Trainer und Betreuer, sondern auch für unsere Fans ein sehr positives Signal sendet", freut sich Monarchs-Cheftrainer Ulz Däuber. "Es wird in diesem Jahr eine besondere Herausforderung sein, das Team vorzubereiten. Es gilt viele Hürden zu nehmen und Vorgaben zu erfüllen, doch unser Wille, wieder Football zu spielen, ist ungebrochen. Wir werden bereit sein!" stellt Headcoach Däuber klar.

Die Fans müssen jedoch noch etwas Geduld haben, denn noch sind die Rahmenbedingungen für den Spielbetrieb nicht bekannt und so wird es bis auf Weiteres auch keinen Verkauf von Jahres- beziehungsweise Tageskarten geben.

Alle Monarchs-Spiele im Überblick:

5./6. Juni – Berlin Rebels vs. Dresden Monarchs

12. Juni – Dresden Monarchs vs. Cologne Crocodiles

26./27. Juni – New Yorker Lions vs. Dresden Monarchs

3. Juli – Potsdam Royals vs. Dresden Monarchs

10. Juli – Dresden Monarchs vs. Kiel Baltic Hurricanes

31.Juli/1. – August Cologne Crocodiles vs. Dresden Monarchs

7. August – Dresden Monarchs vs. Berlin Rebels

14. August – Dresden Monarchs vs. New Yorker Lions

28. August – Kiel Baltic Hurricanes vs. Dresden Monarchs

5. September – Dresden Monarchs vs. Potsdam Royals

18./19. September – Viertelfinale (bei Qualifikation)

25./26. September – Halbfinale (bei Qualifikation)

9. Oktober German Bowl (bei Qualifikation)

Weitere Infos: www.dresden-monarchs.de