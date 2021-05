Dresden - Kreta in drei Stunden

Literature reviews are such a pain in the butt at the Our http://www.fiper.it/?business-startup-plan-template also has an online chat where you can talk to our So fliegt die deutsche Airline "Sundair" vom Flughafen Dresden bereits jetzt mehrmals pro Woche nach Heraklion (Kreta). Nach Rhodos startet der Flieger ab sofort immer sonntags.

Für die Einreise nach Griechenland ist derzeit ein negativer PCR-Test erforderlich. Diese Tests dürfen nicht älter als 72 Stunden sein. Zu beachten ist, dass das jeweilige Testergebnis in Englisch ausgestellt sein muss.

Am Flughafen Dresden bietet ein privater Anbieter solche Tests kostenpflichtig im „Co Care Covid19-Testcentrum“ an. Die Termine für Antigen Schnell- und PCR-Tests können online direkt beim Anbieter vereinbart werden.

Griechenland-Reisende, die anhand eines schriftlichen Zertifikates eine vollständige Impfung (in englischer Sprache unter Nennung des vollständigen Namens des Reisenden, des Impfstoffs, der Anzahl der Impfdosen) nachweisen können und diese 14 Tage vor Einreise abgeschlossen haben, benötigen laut den aktuellen Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes keine Bescheinigung über einen negativen PCR-Test.