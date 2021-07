Die Nummer fÃ¼rs Fahrrad

click site provides best, custom and top rated essays online at affordable prices. Our expert essay writers guarantee remarkable quality with 24/7 Wer ein Fahrrad, noch dazu ein neues und/oder teures besitzt, möchte es gern behalten. Eine Code-Nagelprägung kann helften, das Eigentum zu schützen. Dabei wird eine individuelle Ziffern- und Zahlenkombination in den Rahmen geprägt.

„Das Interesse an unserer Fahrrad-Codierung ist ungebrochen", berichtet Edwin Seifert, Geschäftsführer des ADFC Dresden, „und mit der Einführung der minutengenauen Terminbuchung über unser Termin-Anmeldeportal kommt jede und jeder sofort an die Reihe und wir vermeiden so das Entstehen einer Warteschlange."

Codiert wird vor den Türen der ADFC-Geschäftsstelle im Innenhof Bautzner Straße 25 (Zufahrt

über Hofeinfahrt der Rothenburger Straße 3), die Prozedur dauert nur zehn Minuten.

Mitzubringen sind der Personalausweis, der Kaufbeleg oder ein anderer Eigentumsnachweis (ohne ist die Codierung nicht möglich) sowie sieben Euro pro Fahrrad (für ADFC-Mitglieder zwei Euro). Vor Ort ist zudem eine Einverständniserklärung auszufüllen, die idealerweise auch schon vorausgefüllt mitgebracht werden kann (Download auf Website).

Carbonräder können nicht mit dem Nagelpräger codiert werden, werden jedoch mittels einer Klebecodierung markiert.

Aufgeprägt wird der sogenannte Eigentümer-Identifikations-Nummer-Code (EIN-Code), der sich aus dem Kfz-Kennzeichen des Ortes, den letzten Ziffern des amtlichen Gemeindeschlüssels, einer Straßenkennung, der Hausnummer, den Initialen des Eigentümers, sowie dem Jahr der Codierung zusammensetzt. Der EIN-Code erfordert keine Datenbank, denn die Polizei kann allein anhand des Codes den rechtmäßigen Eigentümer ermitteln. Erfolgt ein Umzug, so helfen die Einwohnermeldeämter dabei, den Besitzer zu ermitteln. Bei Weiterverkauf des Fahrrades ist eine Neucodierung ebenfalls nicht nötig, die Codierung muss nur im Kaufvertrag vermerkt werden, und die Codierpapiere sollten im Original mit überreicht werden.

Die nächsten Codierungstermine sind der 21. Juli sowie der 4. und 18. August jeweils von 15.30 bis 19 Uhr.

Hier geht's zum Buchungsportal.