DEL2 plant Saisonstart am 2. Oktober

SGD holt Flügelspieler / Hartmann bleibt

Dresden. Die SG Dynamo Dresden hat Panagiotis Vlachodimos verpflichtet. Der offensive Flügelspieler stand in der abgelaufenen Saison bei der SG Sonnenhof Großaspach unter Vertrag und unterschrieb bei der Sportgemeinschaft einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022 mit Option auf Verlängerung. Der 28-Jährige wechselt ablösefrei nach Dresden und wird mit der Rückennummer 7 auflaufen. „Panagiotis Vlachodimos zeichnet sich auf dem Feld als kreativer sowie kombinationsstarker Spieler aus und verfügt über eine große Portion Spielwitz, starke Abschlussqualitäten und gute Fähigkeiten im eins gegen eins. Wir erwarten uns von Panagiotis, dass er unser Offensivspiel mit seiner Erfahrung und seinen individuellen Qualitäten belebt", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker. Am Mittwoch, 15. Juli, absolvierte Vlachodimos zunächst erfolgreich den Medizincheck im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, ehe er in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie sein neues Arbeitspapier unterzeichnete. „Dynamo ist ein Verein, der für Leidenschaft, Einsatz und eine unglaubliche Fankultur steht. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei der SGD in dieser wunderschönen Stadt und möchte mit meinen Offensivqualitäten dabei helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, um mit Dynamo in den nächsten Jahren erfolgreich zu sein", sagte Panagiotis Vlachodimos. Panagiotis Vlachodimos wurde am 12. Oktober 1991 als Sohn griechischer Eltern in Stuttgart geboren, dort beim VfB fußballerisch ausgebildet und spielte zwischen 2010 und 2012 sowohl in der U19- als auch in der U21-Nationalmannschaft Griechenlands. 2011 wechselte Vlachodimos vom VfB Stuttgart in die erste griechische Liga zu Skoda Xanthi, wo er durch seine starken Leistungen Olympiakos Piräus auf sich aufmerksam machte, denen er sich zur Saison 2012/13 anschloss. Nach einem Jahr in Diensten von Olympiakos folgten unter anderem Leih-Stationen beim FC Augsburg, bei den griechischen Vereinen AO Platanias und GS Ergotelis sowie in Frankreich bei Olympique Nimes. Im Januar 2016 kehrte Vlachodimos nach Griechenland zurück und lief eineinhalb Jahre für Panathinaikos Athen auf, ehe er sich im Sommer 2017 erneut Olympique Nimes anschloss. Im vergangenen Sommer heuerte Vlachodimos bei der SG Sonnenhof Großaspach an, für die er in der abgelaufenen Saison in 29 Drittliga-Einsätzen fünf Tore erzielte und sechs Treffer vorbereitete. Dienstältester Spieler unterschreibt bis 30. Juni 2021 Die SG Dynamo Dresden hat den Vertrag mit Marco Hartmann um ein weiteres Jahr bis 2021 plus Option verlängert. „Marco Hartmann ist eine absolute Identifikationsfigur, der für unsere Mannschaft mit seiner Persönlichkeit auf und neben dem Platz extrem wertvoll ist. Marco lebt Dynamo Dresden zu 100 Prozent und ist zudem ein absoluter Vollprofi. Er ist auch im Hinblick auf die Entwicklung unserer Nachwuchsspieler und jungen Talente ein wichtiger Baustein unseres Kaders, auf den wir nicht verzichten wollen", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker. Marco Hartmann geht damit in seine achte Saison als Spieler bei der SGD und ist der dienstälteste Akteur in Reihen der Sportgemeinschaft. „Die SGD und die Stadt Dresden bedeuten für mich und meine Familie Heimat. Ich möchte aktiv dazu beitragen, Dynamo wieder dahin zu bringen, wo der Verein hingehört. Ich bin überzeugt davon, dass wir alle – die Fans und Mitglieder, die Mitarbeiter, wir als Mannschaft und das gesamte Umfeld – in der kommenden Saison mit harter Arbeit unser gemeinsames Ziel erreichen können", sagte Marco Hartmann nach seiner Vertragsunterschrift. Marco Hartmann wechselte 2013 vom Halleschen FC zur SGD und absolvierte seitdem 139 Pflichtspiele für Dynamo, in denen er 15 Tore erzielte und zehn Treffer vorbereitete. (pm/SG Dynamo Dresden)