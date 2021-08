Das ist das neue EisÃ¶wen-Team

Custom Dissertations Writing. Our primary task is writing premium quality custom dissertations, but besides that, we also provide qualified assistance with topic selection; non-plagiarized Margaret Atwood Essays Online; editing and proofreading. Our team of professionals is capable of writing well researched, custom, original plagiarism-free dissertations for PhD, Masters, Graduate, Undergraduate and College level students. So langsam geht es wieder los. Die Dresdner Eislöwen hatten heute (19. August) Pressevertreter und Fotografen zum Fotoshooting auf Schloss Albrechtsberg geladen. Mitarbeiter der Blau-Weißen hatten bereits vor Ort alles für das Teamfoto und die Einzelportraits vorbereitet.

Das Team von Cheftrainer Andreas Brockmann, darunter 18 Neuverpflichtungen, wurde standesgemäß im Eislöwenbus zum Schloss chauffiert. Vor Ort angekommen stiegen die Eislöwen, natürlich in fast kompletter "Uniform", die sie sonst nur auf dem Eis tragen (selbst die Schlittschuhe hatten sie an), aus und platzierten sich fürs Teamfoto.

Wir waren beim Fotoshooting dabei und haben ein paar Impressionen mitgebracht.