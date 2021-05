Blaues Wunder: Spenden fÃ¼r Sanierung?

At Essay-Lib.com you can not only here but also be absolutely sure that your academic writing will be excellent. To do this, you only need to fill in our order form (it is very simple!) and pay for your order. Die Finanzierung des Unterfangens steht jedoch auf wackeligen Beinen. Fördermittel des Freistaates, mit denen die Stadt bisher immer gerechnet hatte, fließen nicht, da das Förderprogramm für den kommunalen Straßenbau massiv überzeichnet ist.

Um das technische Denkmal zu erhalten, wurde bisher immer wieder instandgesetzt und ausgebessert. Doch das reicht nicht mehr. Defekte Stahlteile und bröckelnde Farbe erfordern nun eine grundlegende Sanierung. Doch wie finanzieren?

Aus der städtischen CDU gab es jüngst den Vorschlag, die fehlenden Millionen durch einen Förderverein aufzubringen, also Spenden einwerben ähnlich wie beim Wiederaufbau der Frauenkirche. Dem widerspricht die SDP-Stadtratsfraktion massiv. »Die Sanierung des Blauen Wunders ist eine staatliche Pflichtaufgabe«, sagt Stefan Engel, Sprecher für Bau und Verkehr der SPD-Fraktion und nennt die Idee eine Scheinlösung. SPD-Stadträtin Kristin Sturm würde am liebsten sogar die eingeplanten Mittel zur Wiedereröffnung des Fernsehturms für die Brückensanierung nutzen.

Was meinen Sie: Soll die Brückensanierung mit bürgerschaftlichem Engagement, also Spenden und Sponsoring, realisiert werden oder steuerfinanziert wie bei solchen Baumaßnahmen üblich? Würden Sie für die grundhafte Sanierung und damit den Erhalt des Wahrzeichens Geld spenden? Nutzen Sie die Kommentarfunktion und sagen Sie uns Ihre Meinung.