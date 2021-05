Balkonbrand in Prohlis

Fenster für die Johannesschule

Meißen. In der Johannesschule Meißen wurden im vergangenen Monat Baumaßnahmen an den Fenstern in der Westfassade durchgeführt. Die bereits in den 1990er Jahren eingebauten Holzfenster wiesen zum Teil irreparable Schäden auf, sodass ein Ersatz dringend notwendig war. In dem denkmalgeschützten Schulgebäude wurden in einem ersten Bauabschnitt die Fenster getauscht oder repariert, denen Wind und Wetter in den vergangenen zwei Jahrzehnten am stärksten zugesetzt hatten. Elf Fenster mussten komplett getauscht werden, bei acht weiteren wurden die Fensterflügel erneuert. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 40.000 Euro.