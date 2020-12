Auf der grÃ¼nen Welle schwimmen

If you type, http://www.droitdenfance.org/2020/12/03/website-for-homework-help/ UK in Google search field, you will hire writers who can compose your paper from scratch on any topic of your choice. They can also recommend the best idea for your research. Write My Dissertation for Me UK. Before you start working on your project, make sure to become familiar with all academic writing standards established by your institution. Check Das Pilotprojekt nennt sich „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“und wird vom

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert. Das Ziel:

Optimierter Verkehrsfluss soll Schadstoffemissionen reduzieren.

Und so funktioniert's: Zwei Tafeln auf der Bergstraße stadtauswärts zeigen an, wie schnell man fahren sollte, um auf der Grünen Welle "mitschwimmen" zu können, also auch an der nächsten Ampel "Grün" statt Gelb oder Rot zu sehen. Die angezeigte Geschwindigkeit ist ein Richtwert, der sich nach der Verkehrssituation richtet. Die "Dynamischen Geschwindigkeitsanzeigetafeln" (so die offizielle korrekte Bezeichnung) sind sogar so schlau, dass sie nichts anzeigen, wenn ein Halten an der nächsten Ampel unumgänglich ist.



Wo stehen die neuen Tafeln?

Eine Anzeige befindet sich auf dem Mittelstreifen nach dem Fritz-Foerster-Platz, eine zweite nach der Kreuzung Bergstraße/Mommsenstraße. Die Geschwindigkeitsempfehlung gilt für den Abschnitt Fritz-Foerster-Platz bis Nöthnitzer Straße.



Die Kosten für das neue System betragen 50.000 Euro, die Hälfte trägt das Bundesverkehrsministerium.