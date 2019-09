Tötungsdelikt in Dresden-Löbtau

Dresden. Die Staatsanwaltschaft Dresden sowie die Polizeidirektion Dresden ermitteln aktuell gegen einen Dresdner (64) wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Der Mann steht im dringenden Verdacht, seine Ehefrau (53) in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben. Dienstagnachmittag (24. September) sind Polizeibeamte zur Wohnung des Ehepaares in Dresden-Löbtau gerufen worden. In dieser fanden die Polizisten die 53-Jährige leblos auf. Der Ehemann hatte die Beamten selbst informiert. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Der 64-Jährige wurde daraufhin in Polizeigewahrsam genommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 64-jährige Deutsche im Verlauf des späten Nachmittages einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Dresden vorgeführt. Dieser erließ gegen den Mann einen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. (ml)