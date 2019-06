Andrea Petkovic kämpft mit Blasewitz um den Klassenerhalt

Mit der deutschen Topspielerin Andrea Petkovic wollen die Tennisdamen des TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz am langen Pfingstwochenende den Klassenerhalt in der 1. Liga schaffen. Vor dem Saisonfinale mit zwei Heimspielen am Freitag, 7. Juni und am Sonntag, 9. Juni, braucht der Liganeuling noch mindestens einen Sieg, um die Klasse zu halten. Helfen will dabei Andrea Petkovic, die erstmals am Freitag im Dresdner Waldpark aufschlagen wird. „Ich bin in guter Form und hoffe, dass ich mich von den French Open gut erholt habe. Wenn ich körperlich fit bin, muss ich mich vor keiner Gegnerin fürchten“, sagte die Nr. 69 der Weltrangliste bei einem Medientermin im Dresdner Waldpark.

Für die Blasewitzerinnen geht es zum Saisonfinale gegen die beiden Tabellenführenden: Am Freitag bereits 13 Uhr trifft Dresden auf den TC Bredeney Essen und am Sonntag 11 Uhr auf den bislang ungeschlagenen Spitzenreiter TC Bad Vilbel. „Ich habe in Dresden ein neues Sprichwort gelernt: freitags nach eins macht jeder seins. Insofern hoffe ich, dass die Chefs in den Büros ein Auge zudrücken und die Tennisfans eher gehen dürfen, um uns im Waldpark zu unterstützen“, sagte Petkovic, die erstmals seit sechs Jahren wieder in der Bundesliga aufschlägt. „Ich liebe die familiäre Atmosphäre in der Bundesliga und ich habe hier direkt eine große Sympathie für das ganze Team empfunden. Ich freue mich, wenn es morgen endlich los geht.“

Neben Andrea Petkovic an Nummer eins wird am Freitag auch erstmals die Blasewitzer Nummer 2 im Team dabei sein, die Tschechin Kristyna Pliskova. Die Zwillingsschwester der Weltranglistenzweiten Karolina Pliskova ist derzeit die Nr. 112 der Welt. „Unsere beiden Gegner sind enorm stark besetzt, jedoch wissen wir wie immer vorher nicht, welche Spielerinnen sie dann tatsächlich einsetzen. Es werden in jedem Fall zwei richtig spannende Spieltage und wir werden alles daransetzen, den Klassenerhalt vor heimischer Kulisse zu schaffen“, sagt Teammanager Sven Grosse.

Derzeit rangieren die Blasewitzerinnen mit einem Sieg aus vier Spielen auf dem fünften Tabellenplatz und damit auf einem Nichtabstiegsrang.

Ob Andrea Petkovic auch am Sonntag spielen wird, ließ die 31-Jährige noch offen. „Das werden wir nach dem Freitag entscheiden, wie es mir dann körperlich geht. In jedem Fall bin ich bis Sonntag auf der Anlage“, sagt die Darmstädterin.

Die Spiele beginnen am Freitag um 13 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr auf der Anlage Vogesenweg 7 im Dresdner Waldpark. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Die Tageskasse öffnet anderthalb Stunden vor Spielbeginn.

Und wer es nicht direkt 13 Uhr schafft: Der Spieltag am Freitag läuft bis ca. 19 Uhr. Ein späteres Kommen lohnt sich also in jedem Fall. Das Match von Andrea Petkovic wird das 2. Spiel auf dem Center Court sein.