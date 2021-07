Achtung! Schockanrufe!

Dresden. Unbekannte Anrufer haben am Mittwoch, 7. Juli, mit Schockanrufen versucht, Senioren um ihr Erspartes zu betrügen. So rief eine Unbekannte einen 88-Jährigen in Großzschachwitz an und gab sich als Enkelin aus. Sie forderte 10.000 Euro von ihm. Mit dem Geld solle verhindert werden, dass sie nach einem von ihr verursachten Unfall in Haft käme. Bankangestellte machten den 88-Jährigen beim Geldabheben auf den Betrug aufmerksam und verhinderten diesen. Mit einer ähnlichen Masche riefen unbekannte Frauen auch einen 89-Jährigen in Striesen und einen 82-Jährigen in Schönfeld-Weißig an und verlangten jeweils fünfstellige Geldsummen. Beide Senioren erkannten den Betrug und beendeten das Gespräch. Ein Vermögensschaden entstand in keinem der Fälle. Die Polizei rät: Legen Sie ein gesundes Misstrauen an den Tag. Geben Sie am Telefon keinerlei Auskünfte zu Ihren finanziellen Verhältnissen. Ziehen Sie bei Zweifeln eine Vertrauensperson hinzu und verständigen Sie die Polizei. Übergeben Sie fremden Personen niemals Geld. Überweisen Sie kein Geld, ohne dies vorher ernsthaft zu prüfen. Unbekannte Anrufer haben am Mittwoch, 7. Juli, mit Schockanrufen versucht, Senioren um ihr Erspartes zu betrügen. So rief eine Unbekannte einen 88-Jährigen in Großzschachwitz an und gab sich als Enkelin aus. Sie forderte 10.000 Euro von ihm. Mit dem…