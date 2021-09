Abfallarm und gut verpackt: Frau JÃ¤hnigen gibt Tipps

I provide Dissertation For Psychology advising at every step in the writing process to make your essays vivid, thoughtful, and original. Wie lassen sich Einwegabfälle vermeiden und wie gehen Händler mit Mehrwegbehältnissen der Kunden richtig um? Mit diesem Thema befasst sich morgen Eva Jähnigen. Die grüne Bürgermeisterin will sich dazu ab 10.30 Uhr mit Kunden und Händlern austauschen.

Hintergrund: Seit dem 3. Juli 2021 sind viele Einwegkunststoffe in Deutschland verboten. Nur noch Restbestände dürfen von Händlern aufgebraucht werden. Aber was bedeutet das für den Verkauf frischer Waren? Denn Fakt ist: Ob Kaffee oder Tee, Salat oder Suppe, Wurst oder Käse - mit ihrer Bestellung reichen immer mehr Menschen ihren Mehrwegbecher, die eigene Schüssel oder Dose über die Theke. Für Händler bedeutet das oft einen Spagat zwischen Umweltbewusstsein und Lebensmittelhygiene.

„Wer auf Dresdens größtem Wochenmarkt einkauft, für den stehen Qualität, Regionalität und Genuss im Vordergrund. Mit unserem Aktionstag wollen wir dazu beitragen, dass die positiven Auswirkungen von Mehrweg auf die Umwelt noch einmal gesteigert werden. Grundsätzlich profitiert aber nicht nur die Umwelt – ein abfallarmer Einkauf auf dem Lingnermarkt verspricht einen hochwertigeren Konsum und rundet das Frischeerlebnis ab“, erklärt Jähnigen.

Unter www.dresden.de/mehrweg zeigen Beispiele aus Gastronomie und Handel, dass schon heute der Umstieg von Einweg auf Mehrweg möglich ist, ohne die Sicherheit der Lebensmittel zu gefährden. Seit 2018 stellt die Landeshauptstadt Dresden Aufkleber zur Verfügung, mit denen Unternehmer ihre Geschäfte kennzeichnen können, wenn bei ihnen „Mehrwegbecher willkommen“ sind. Die Aktion wird nun erweitert. Ab sofort können Lebensmittelhändler und Gastronomen auch den Aufkleber „Eigenes Gefäß willkommen“ erhalten, wenn bei ihnen mit Mehrwegbehältern eingekauft werden kann. Sie zeigen damit ihren Kunden bereits am Eingang, dass Umweltschutz bei ihnen großgeschrieben wird.



Seit 2018 wirbt die Landeshauptstadt unter dem Motto „Einweg ist kein Weg. Mehrweg ist mein Weg.“ verstärkt für die Nutzung von Mehrwegbechern. Viele Dresdner Coffee-to-go-Anbieter unterstützen diese Aktion bereits und sind an dem Aufkleber „Mehrwegbecher willkommen“ im Eingangsbereich zu erkennen oder auch im Themenstadtplan zu finden unter https://stadtplan.dresden.de/?TH=GA_MEHRWEG.