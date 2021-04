Ab jetzt schlagen "Kulturherzen"

Wer hätte gedacht, dass dieses Festival einmal so groß wird? Und dass es selbst in einem Pandemiesommer wie 2020, in dem Kultur fast komplett zum Erliegen kam, rund 92.000 Besucher in den Park des Japanischen Palais ziehen würde?

Am Allerwenigsten hätte der georgische Künstler Aleko Adamia mit diesem Erfolg gerechnet, als er 2005 die Idee eines offenen Ateliers (Pleinair) hatte. 80 Künstler aus ganz Sachsen begaben sich damals auf die Spuren Bernardo Bellottos und schufen in vier Wochen unzählige tolle Bilder. 15 der besten Arbeiten wurden dann im Rahmen der Filmkunstnacht während der Filmnächte am Elbufer gezeigt, passend zum Film »Das Mädchen mit dem Perlenohrring«, und danach von 4.000 Filmfestbesuchern bestaunt.



Nach diesem ersten Achtungserfolg gab es 2008 eine Pleinair-Fortsetzung im Park Japanisches Palais und 2009 das erste Festival Palais Sommer. Doch das Festival, damals bereits als Reihe groß und langfristig gedacht, war noch längst kein Selbstläufer. So fiel es im Jahr darauf wegen Geldmangels zunächst aus, erst 2011 ging es weiter. Aleko Adamia und Jörg Polenz gründeten zur Organisation des Festivals eine gemeinsame Gesellschaft und gewannen immer mehr Kooperationspartner und Förderer.

Seitdem nimmt der Palais Sommer jedes Jahr mehr Fahrt auf. Besucherrekorde, neue Formate (Yoga, Konzerte, Malerei, Klaviernächte, Klassiknacht, gemeinsames Singen, Palais.Slam und Palais.Kino) – all das trägt dazu bei, dass der Palais Sommer heute Dresdens beliebtestes eintrittsfreies Festival für Kunst, Kultur und Bildung ist, mit einer Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus. Längst kooperiert der Palais Sommer mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, es gibt viele Sponsoren und Mäzene und nicht zuletzt den 2019 gegründeten Freundeskreis, der inzwischen kanpp 700 Mitglieder zählt und tatkräftig zur Finanzierung des Festivals beiträgt. Denn Geld braucht diese vier Wochen dauernde Sommerveranstaltung eine ganze Menge, schließlich werden alle Mitabeiter fair entlohnt.

Damit der Palais Sommer weiterhin ohne Eintritt existieren und ein Festival für alle Dresdner bleiben kann, wird nun die Kampagne »Kulturherzen« gestartet. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen, die sich z. B. Theater-, Kino- oder Opernkarten nicht leisten können, dennoch großartigen Kulturgenuss zu ermöglichen“, so Laura Hoyer, Projektkoordinatorin der Spendenkampagne. „Der Palais Sommer bietet seinen Besucher*innen jedes Jahr aufs Neue eintrittsfreie Klaviernächte, Konzerte, Talks, Palais.Kino, Lesungen etc. auf höchstem Niveau. Um die Qualität und die faire Bezahlung der Künstler*innen heute und in Zukunft weiterhin gewährleisten zu können, sind wir auf das bürgerschaftliche Engagement der Dresdner*innen angewiesen. Mit jeder Spende können wir gemeinsam Kultur für alle bieten.“

Die Kampagne läuft zunächst bis zum Festivalbeginn. In diesem Jahr kommt der Erlös dem Palais Sommer zugute. Perspektivisch sollen ab nächstem Jahr auch weitere Projekte gefördert werden, die einen eintrittsfreien Zugang zu Kultur ermöglichen.

IBAN: DE75 8505 0300 0221 2160 81