15. Hope Gala am Elbufer

Außerdem zu Gast: Die drei HIGHligen Dirk Michaelis, André Herzberg und Dirk Zöllner, Dou Dou und Roberto vom Chinesischen Nationacircus, das Dresdner Jugendsinfonieorchester des Heinrich-Schütz-Konservatoriums, der Kinderchor der Semperoper, Sopranistin Steffi Lehmann und Tenor Martin Lattke von der Sächsischen Staatsoperette, „The Voice Kids“ Nachwuchsstar Phil Schaller (15) sowie Billy Andrews alias The Dark Tenor.

René Kindermann und Anja Koebel moderieren die Hope Gala.

Mit den Einnahmen und Spenden sollen wie bisher zwei Ärztinnen in den Townships rund um Kapstadt finanziert werden, die HIV-positive Kinder und ihre Familien betreuen. Gleichzeitig ist das Konzert ein Dankeschön an viele Partner, die Benefizveranstaltungen für HOPE Cape Town seit 15 Jahren unterstützen.

Das Jubiläumskonzert wird auf Grundlage des Hygienekonzeptes der Filmnächte organisiert. Das bedeutet unter anderem, dass es keine Abendkasse gibt und die Kontaktdaten beim Vorverkauf erfasst werden. Derzeit ist der Zutritt nur mit einem tagesaktuellen Negativtest möglich. Es ist ein Testcenter vor Ort, bei dem man sich >>HIER<< vorher registrieren kann. Ausgenommen sind doppelt geimpfte Personen bzw. nachweislich Genesene. Beim Einlass ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske Pflicht, sie kann am Platz während des Konzertes abgenommen werden.

Restkarten sind noch vorhanden und werden auch am Veranstaltungstag bis 16 Uhr online auf www.hopegala.de verkauft. Sie kosten je nach Kategorie zwischen 25 und 39 Euro. Zusätzlich können online Tombolalose zu je 15 Euro kaufen, noch am Abend erfahren die Käufer, ob sie gewonnen haben.