13. Februar: Keine Menschenkette

Auch in diesem Jahr soll in Dresden das Gedenken an den 13. Februar 1945 stattfinden, wenn auch coronabedingt unter völlig anderen Voraussetzungen.

So wird es keine Menschenkette in der Dresdner Innenstadt geben, statt dessen bereitet die AG 13. Februar ein Gedenken im kleinen Rahmen am Abend des 13. Februar mit dem Oberbürgermeister und der Rektorin der Technischen Universität Dresden vor. Im Anschluss wird die Dresdner Philharmonie ein Gedenkkonzert per Livestream aus dem Kulturpalast spielen.

Das Gedenken an den 13. Februar dürfe nicht ersatzlos ausfallen, so der Appell der AG 13. Februar, es müsse trotz Pandemie gelingen, würdige Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Das Programm soll am 28. Januar vorgestellt werden.