Wer Ã¼bernimmt meine Firma?

Am 7. Oktober um 17 Uhr laden die Handwerkskammer Dresden und der Wirtschaftsförderer der Stadt Bischofswerda, Manuel Saring, wieder Unternehmer des Bischofswerdaer Landes zu einer kostenlosen Infoveranstaltung in den großen Saal des Rathauses ein. Dabei dreht sich alles um das Thema »Nachfolge systematisch organisieren«. Nach einer Begrüßung durch den Oberbürgermeister Prof. Dr. Holm Große bringt der betriebswirtschaftliche Berater der Handwerkskammer Dresden, Dirk Siegmund, in seinem Vortrag das Thema der Nachfolgeorganisation näher. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum gegenseitigen Netzwerken.

Infoveranstaltung am 7. Oktober, 17 Uhr, Großer Rathaussaal, Altmarkt 1

Anmeldung unter: https://eveeno.com/126377365