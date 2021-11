Vize-Landrat fordert RÃ¼ckkehr zu kostenlosen Schnelltests

LAGA-Verein lädt zum Herbstputz

Tag: How To Teach Essay Writing To Kids dissertation writing services Dissertation Writing Services Online | EssaysMarket. March 19, 2018 April 18, 2018 John Wilson. Are you looking for someone to write your dissertation for you? Yes? Welcome to EM, the most trusted company for academic writing. We have writers who are always ready to take your dissertation orders and satisfy you with the writing of the Spremberg. Unter dem Motto »Die Perle macht sich winterfest« laden die Stadt und der LAGA Verein in diesem Jahr wieder zu einem Herbstputz ein. Während im vergangenen Jahr viele Termine coronabedingt ausfallen mussten, soll endlich wieder im Dienste einer attraktiven Stadt mit angefasst werden. Aktivitäten sind überall im Stadtgebiet willkommen. »Es soll genauso laufen wie bei den bekannten Die-Perle-putzt-sich-Aktionen«, informiert Vereinschef Frank Meisel. Ob in Ortsteilen, im Verein, in Haus- und Grundstücksgemeinschaften, in Schulen oder Kitas – überall kann mitgemacht werden. »Rücken wir dem Dreck auf den Leib und bringen die Schönheiten von Spremberg wieder zum Vorschein«, sagt Meisel. Wer nicht weiß, wo er aktiv werden soll, kommt einfach in den Stadtpark auf den Georgenberg, lädt der LAGA-Verein ein. Treffpunkt ist der Bismarckturm. Dort werde man gemeinsam rund um Jugendstilbrunnen, Lapidarium und Sängerblick zur Tat schreiten. Wer hat, könne gern Gartengeräte mitbringen. Laubharken, Schippen, Gartensäcke oder Schubkarren seien immer willkommen.Unter dem Motto »Die Perle macht sich winterfest« laden die Stadt und der LAGA Verein in diesem Jahr wieder zu einem Herbstputz ein. Während im vergangenen Jahr viele Termine coronabedingt ausfallen mussten, soll endlich wieder im Dienste einer…