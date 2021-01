Valtenbergwichtel feiern 30-jÃ¤hriges Bestehen

Vor genau 30 Jahren bot sich für den Jugendclub aus Neukirch die Chance, sich in einem Jugendverein umzuwandeln und sich von da an als anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe den Themen der Kinder und Jugendlichen zu widmen und dabei auch weiter im Kulturbereich aktiv zu sein. – die Valtenbergwichtel, wie sie heute im gesamten Oberland bekannt sind, waren geboren.

Standorte in Wilthen, Sohland und Cunewalde wurden eröffnet

Neben der anfänglichen Arbeit im Ort, wuchs der Wunsch, auch auf die Region auszustrahlen und dort Dinge zu bewegen. Im Jahr 2000 kam so die Mobile Jugendarbeit zur Wichtelfamilie dazu. Dem folgten später das Jugendhaus in Wilthen und nach und nach auch immer mehr Standorte der Schulsozialarbeit in Sohland, Wilthen, Neukirch/Lausitz und Cunewalde.

Zahlreiche Projekte für Kinder- und Jugendliche, aber auch Erwachsene mit auf den Weg gebracht

In den Jahren wurden zahlreiche erfolgreiche Projekte angepackt und realisiert. Das Freiwillige Ökologische Jahr, die „Alltagsbegleiter am Valtenberg“ und der Bereich des Kinder- und Jugendtourismus, sind nur einige von vielen Ideen, die die Arbeit der Valtenbergwichtel so wichtig in der Region machen.

Geburtstagsjahr mit Veranstaltungen und Tag der offenen Tür geplant

Um das Jubiläum gebührend feiern zu können, haben sich die Initiatoren einiges einfallen lassen. Neben kulturellen und musikalischen Veranstaltungen im Jahresverlauf ist für Anfang Oktober ein „Tag der offenen Tür“ als offizielle Geburtstagsfeier geplant.

Jeden Monat teilnehmen und gewinnen

Als kleine Besonderheit gibt es zudem unter www.valtenbergwichtel.de einen „Jubiläumskalender“ mit zwölf Türchen, hinter denen sich jeden Monat Informatives, Interessanten und Unterhaltsames aus der Welt der Valtenbergwichtel verbirgt. Wer möchte, kann dort auch jeweils an einem kleinen Gewinnspiel teilnehmen und einen der tollen Preise abstauben.