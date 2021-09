Theater Bautzen: Tag der offenen TÃ¼r abgesagt

Receive best and affordable custom dissertation basics from our online help and make your career shine like a star. Am 3. Oktober 2021 war geplant, die Türen des Burgtheaters im Hof der Ortenburg beziehungsweise der Theaterwerkstätten zum Spielzeitauftakt zu öffnen. Denn traditionell startet das Deutsch-Sorbische Volkstheater mit einem Theaterfest in die neue Saison mit Ausschnitten aus neuen Schauspiel- und Puppentheater-Inszenierungen an ungewöhnlichen Orten. In den vergangenen Jahren kamen dazu über 3.000 Besucherinnen und Besucher.

„In diesem Jahr muss der „Tag der offenen Tür“ leider auf Grund der aktuellen Situation abgesagt werden. Die Mindestabstände sind hinter der Bühne, in Magazinen und Gängen nicht einzuhalten. Die Trennung zwischen Ensemble und Zuschauern ist nicht ausreichend möglich. Um den Spielbetrieb der kommenden Wochen auf der Bühne nicht zu gefährden, haben wir uns schweren Herzens entschlossen, den diesjährigen Tag der offenen Tür am 3. Oktober abzusagen“, so die Initiatoren des Theaters.

Die Verlosung der Preise des großen Theatersommer-Rätsels findet in kleiner Runde statt. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden auf dem Postweg informiert.