Teamarbeit ist gefragt

Die Tage werden länger und die Natur blüht in den schönsten Farben. Doch nur durch die Vielfalt unseres ökologischen Systems wird die wahre Schönheit und Gesundheit zum Vorschein gebracht.

Nehmen wir dieses Beispiel um zu zeigen, was Teamarbeit bewirken kann. Auch das Organisationsteam des SC-KRABAT-Firmenlaufes arbeitet gemeinsam für einen reibungslosen Ablauf der 2. Auflage am 30. Juni und lässt sich von kleinen Herausforderungen nicht abschrecken: »Wir wollen uns, nun verlegt auf den letzten Junitag 2021, um 18 Uhr mit vielen Firmenteams am Start-/Zielbogen vor der Krabatmühle in Schwarzkollm treffen, um dann dem Teamgeist seine besondere Wertschätzung zu geben. Wir haben bereits erste Anmeldungen und viele positive Signale der Mitmach-Bereitschaft bekommen.« Von der »sportlichen Herausforderung« bis zum »gemeinsamen Teamausflug« ist auch hier die Vielfalt der Gedanken die richtige Message. Denn über die 2 km-Strecke schaffen es auch Laufanfänger und können ihren Beitrag zu den geforderten 20 Teamkilometern leisten.

Spürt ihr den Teamgedanken auch und wollt gemeinsam einen sportlich schönen Sommerabend genießen? Dann meldet euch unter https://sc-krabat-lauf.sportclub-hoyerswerda.de an.