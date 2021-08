StammplÃ¤tze im Bienenstock

When it Makes Sense to Custom Essay Service. Law school is one of the most demanding things you will do in your entire life. Draws on your time come from all Bis zum ersten Heimspiel der Rödertalbienen in Staffel B der 3. Liga ist es nicht mehr lange hin. Alle Fans, die sich - nicht nur für dieses Spiel - ihren Lieblingsplatz im heimischen Bienenstock, der Sporthalle am Schulzentrum Großröhrsdorf, sichern wollen, können sich noch bis zum 10. September ihre Dauerkarten sichern.

Sie haben dann nicht nur zu jedem Punktspiel ihren festen Platz sicher, sondern erhalten auch für weitere (Pokal-)Spiele des Bundesligateams ein Vorkaufsrecht auf ihren Stammplatz. Zu den Spielen anderer HCR-Mannschaften haben sie, wie bisher, ebenfalls kostenlosen Zutritt.

Die Dauerkarten können bis zum 10. September unter ticket@roedertalbienen.de sowie über die Geschäftsstelle (Handballclub Rödertal e.V., Ohorner Weg 6, 01900 Großröhrsdorf) reserviert werden. Anzugeben sind dafür der vollständige Name, das Geburtsdatum, die Anschrift sowie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.