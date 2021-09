SpaziergÃ¤nger findet Baby-Knochenreste

Need Angels On Assignment Roland Buck Services? Browse profiles and reviews of top rated dissertation proofreaders and have your dissertation professionally proofread today. Für die herbeigerufenen Polizisten war zunächst nicht klar, ob diese tierischen oder menschlichen Ursprungs sind. Die Beamten sperrten den Fundort ab und stellten alles sicher. Anschließend übergaben sie den Fund zur Untersuchung an die Rechtsmedizin.

Nach dem vorläufigen Ergebnis handelt es sich bei den Knochenteilen vermutlich um Überreste menschlichen Ursprungs, aufgrund der Größe möglicherweise um die eines Säuglings. Aufgrund der Auffindesituation übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Am Montagnachmittag wurde dann das Waldstück abgesucht. Zusätzlich kam ein Leichenspürhund der Bereitschaftspolizei und eine Drohne zum Einsatz. Die Suchmaßnahmen wurden am Dienstag fortgesetzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche möglicherweise verdächtige Beobachtungen um das betreffende Waldstück herum gemacht haben oder die sonstige Hinweise zur Identität des Säuglings geben können. Zeugen wenden sich bitte an das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03581 468 - 100 oder an jede andere Polizeidienststelle.