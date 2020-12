Sparkasse verteilt 42.000 Euro in die Region

My Thesis Help Is the Eventual Solution to Your Entire Thesis Glitches, We Ensure You Quality Proven http://www.fawo.de/dissertation-on-customer-service-number/ Globally . With a qualified range of writers in different academic disciplines, we have skilled ourselves to provide groundbreaking thesis writing service to help students of Undergraduate, Graduate, Masters, and Ph.D. level. Bereits zum zweiten Mal konnte durch die Sparkassen PS-Lotterie Weihnachtsgeschenke für gemeinnützige Vereine oder Institutionen verteilt werden. Insgesamt profitierten 54 Antragsteller von der Aktion. Im Geschenketopf konnten 42.000 Euro vergeben und so Modernisierungsmaßnahmen oder lang ersehnte Anschaffungen realisiert werden.

Diese Vereine und Engagierte freuten sich über eine kleine Finanzspritze ihrer Projekte

Der TSV 90 Neukirch benötigt eine Sandspielecke, damit die kleineren Geschwisterkinder sich nicht langweilen, wenn die „Großen" Fußball spielen.

In Großdrebnitz wird der Rundwanderweg „Bruno-Barthel-Weg“ fertig gestellt. Der Kultur- und Heimatverein Großdrebnitz e.V. benötigt dafür nicht nur neue Wegweiser.

Der Feuerwehrförderverein Guttau-Brösa e.V. saniert den historischen Schlauchtrockenturm, da dieser in die Jahre gekommen ist. Der 14m hohe und 4x4m breite Turm benötigt ein neues Dach, die Fassade muss ausgebessert und der Sockelbereich erneuert werden.

In Königswartha saniert der ansässige Kaninchen- und Geflügelzüchterverein das Vereinshaus.

„Dank der PS-Los Sparer konnten wir (…) den ein oder anderen Wunsch erfüllen“, so Dirk Albers, Vorstandvorsitzender der Kreissparkasse Bautzen.