Simona ist das Neujahrsbaby

Ein Mädchen ist das erste neugeborene Baby im Jahr 2021 auf der Geburtenstation der Oberlausitz-Kliniken. Simona kam am 1. Januar um 11.30 Uhr auf die Welt. 3.360 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß, hält Simona ihre Eltern mächtig auf Trapp. Die Eltern sind überglücklich und stolz auf ihre kleine Tochter, die als erster Mensch im neuen Jahr das Licht der Welt in Bautzen erblickte.

Weniger Geburten als 2019

Critical Thinking And Nursing Process Online From a Reliable Company If you decided to buy an essay online, you have come to the right place. We are a professional essay writing service and our mission is to make the students life easier and more fun. We offer fast and affordable assistance in writing any kind of paper. Insgesamt wurden auf der Geburtenstation 2020 775 Kinder geboren. Davon waren 377 Mädchen und 398 Jungen. Letztes Jahr gab es zwölf Zwillingsgeburten mit jeweils acht Jungen und 16 Mädchen. Die Geburtenzahl ist im Coronajahr niedriger als die von 2019. Im Jahr 2019 wurden 810 Kinder geboren. Zwar konnte das Ärzte und Pfleger-Team in den Oberlausitz-Kliniken alle schwangeren Frauen im Coronajahr gut betreuen, allerdings mussten die Infoabende aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Klinikbesuche waren aus Vorsichtsmaßnahmen lediglich dem Kindesvater vorbehalten.

Beliebte Namen

Das waren 2020 die Top-Vornamen in den Oberlausitz-Kliniken:

bei den Mädchen:

Emma (12x)

Marie (9x)

Mia (8x)

bei den Jungen: