SchulsanitÃ¤tsdienst geplant

Corona-Testaktion in Rathmannsdorf

Durch das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (SMS) wurde beschlossen, in fünf Landkreisen des Freistaats Sachsen in jeweils einer Gemeinde eine Testaktion auf das SARS-CoV-2-Virus durchzuführen. Damit verfolgt das SMS das Ziel, Erkenntnisse über die Durchdringung der Bevölkerung mit dem Virus zu erlangen. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist einer der fünf Landkreise im Freistaat, in denen ein Test durchgeführt wird. Durch den Verwaltungsstab des Landkreises wurde die Gemeinde Rathmannsdorf ausgewählt. Die Teilnahme an dem Test ist für die Einwohner der Gemeinde freiwillig und kostenfrei. Eine zahlreiche Beteiligung ist jedoch wünschenswert, um möglichst realistische Schlussfolgerungen ziehen zu können. Der Test wird am Freitag, 4. Dezember, im Gemeindezentrum in 01814 Rathmannsdorf, Pestalozzistraße 20, durchgeführt. Mitzubringen ist der Personalausweis oder der Reisepass mit Meldebestätigung. Die Mitarbeiter von den örtlichen Hilfsorganisationen werden vor Ort den reibungslosen Ablauf koordinieren und die Tests durchführen. (pm/Landratsamt Pirna)