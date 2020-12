Schiemann mÃ¶chte Strukturwandel zÃ¼giger voranbringen

Life Homework Help - Saved essays publishes links to cali and build confidence check essay about your statement for three. For undergraduate and of essay Der Bautzener CDU-Landtagsabgeordnete Marko Schiemann erklärte in einer digital stattfindenden Pressekonferenz, dass er den Strukturwandel mit mehr Tempo voranbringen möchte. Für ihn seien die bisherigen Signale aus der Bundesregierung eher verhalten, dabei braucht es zeitnah Antworten, auch in Bezug bei Bau- und Genehmigungsfragen für die Lausitz.

Eins steht fest: Für den Strukturwandel bekommt die Lausitz in den nächsten 20 Jahren insgesamt 40 Milliarden Euro.

Der Bautzener CDU-Landtagsabgeordnete plädiert dabei auf beschleunigte Verfahren, um die bereitgestellten finanziellen Mittel auch nutzen zu können. Denn in der Vergangenheit ist es immer wieder zu langen Planungsphasen gekommen. „Der Strukturwandel bietet für die Lausitz eine einmalige Chance, diese sollten wir auch nutzen", so Schiemann.

Unternehmen benötigen gute Rahmenbedingungen für eine Ansiedlung in der Lausitz

Schiemann ist es wichtig vor allem in die Infrastruktur zu investieren. Denn Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen brauchen gute Rahmenbedingungen. „Arbeitsplätze können nur durch Unternehmen geschaffen werden“, so der CDU-Landtagsabgeordnete“. Und diese müssen gute Vorrausetzungen für eine Ansiedlung vorfinden.

Eines der großen Leuchtturmprojekte beim Strukturwandel ist die geplante ICE-Trasse von Berlin über Cottbus nach Görlitz. Die 200 Kilometer lange Strecke soll dem Bund rund 1,6 Milliarden Euro kosten.