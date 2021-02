Rabea Pollakowski verlÃ¤sst RÃ¶dertalbienen zum Saisonende

see here nows is a part of BookMyEssay. Everyone knows this name. We are providing top class assignment writing assistance including Academic Dissertation writing assistance to the international students. Our company has been involved in all types of academic research support services for years. Die Linksaußen des HC Rödertal, Rabea Pollakowski, hat dem Verein mitgeteilt, dass sie den zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Sie wechselte 2018 von der HSG Hannover-Badenstedt nach Sachsen. Nach drei Jahren bei den Rödertalbienen sucht sie nach einer neuen sportlichen Herausforderung.

Sportgeschäftsführer und Präsident Andreas Zschiedrich äußerte: „Wir hätten Rabea sehr gern bei uns gehalten und haben ihr auch ein attraktives Angebot gemacht, doch leider hat sie sich gegen eine Vertragsverlängerung entschieden. Sie ist in den letzten drei Jahren zu einer Persönlichkeit und Führungsspielerin gereift. Sie ist Mitglied im Mannschaftsrat. Wir wünschen Rabea Gesundheit, alles Gute und viel Erfolg beim Erreichen Ihrer persönlichen und sportlichen Zielstellungen."