Ohorn ist nÃ¤her als RÃ¼gen

Hundewelpen gerettet

Am Donnerstag, 6. Mai, retteten Polizeibeamte sechs Hundewelpen aus einer bedrohlichen Situation.Die Beamten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (Bundes- und Landespolizei) kontrollierten am Mittag einen Mercedes auf der Autobahn 4 bei Nossen. Im Kofferraum fanden sie sechs etwa neun Wochen alte Hundewelpen, die in einer Katzenbox eingesperrt waren.…