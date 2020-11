Neue Valtenberg-PÃ¤chterin gefunden

Buy thesis online from quality thesis writing order to Titles For Research Paper online and win good standards in your thesis papers at. Sometimes, people wonder how they could get their thesis writing papers ready in time. Org Has a TON of Scholarship Opportunities Right Now. Pay for my term paper, pay for someone to write your paper, buy a philosophy paper, buy thesis paper, help writing an Die Entscheidung ist gefallen. Der Gemeinderat aus Neukirch/Lausitz hat in der letzten Gemeinderatssitzung beschlossen, das Pachtverhältnis zwischen dem derzeitigen Gastwirt Andreas Hübner bis zum 31. 12.2021 zu kündigen und einen neuen Pachtvertrag mit Sandra Kirsch abzuschließen.

Junge Gastwirtin bekommt die Chance

Sandra Kirsch kommt aus Rückersdorf, einem Ortsteil von Neustadt in Sachsen und ist derzeit in der Gastronomie tätig. Die 37-Jährige konnte mit ihrem Konzept überzeugen und sich gegen die zweite Bewerbung von Irina und Michael Melcher, Betreiber der Valtentalseebaude, durchsetzen.

Bürgermeister Jens Zeiler sieht in der künftigen Zusammenarbeit mit Sandra Kirsch eine langfristige Partnerschaft. Denn auch die Gaststätte am Valtenberg spielt eine wesentliche Rolle im Tourismus-Konzept der Gemeinde Neukirch/Lausitz.

Rückblick: Die Gemeinde hatte die Pacht ergebnissoffen zum Januar 2022 ausgeschrieben. „Wir wollten den Markt sondieren, um möglichst neue Konzepte zur Betreibung vorgeschlagen zu bekommen“, so der Bürgermeister. Das Rennen machte dabei die junge Gastronomin Sandra Kirsch. Sie bekommt ab 1. Januar 2022 die Chance sich am Hausberg von Neukirch zu beweisen.

Pachtzins für Gaststätte wird teurer

Im gleichen Atemzug beschloss die Gemeinde, den Pachtzins von derzeit 430 Euro auf 480 Euro zu erhöhen. Demnach müssen die Pächter der Valtenbergbaude ab 1. Januar 2021 50 Euro mehr Pachtzins zahlen.