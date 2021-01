Nahtloser Ãœbergang der Praxis fÃ¼r Dermatologie im MVZ

The dreams can be fulfilled for cheap Custom T Shirt Company Business Plan service. The writer can get cheap assignments online any time. Talk through live chat now! Mit Beginn des Jahres ist die Fachärztin für Dermatologie, Dr. Gabriele Wolz, in den R uhestand gegangen und ihr Kollege Nabail Alhmali, Facharzt für Haut und Geschlechtskrankheiten, wird in der Praxis nun komplett die Behandlung übernehmen. Für die Patienten ändert sich somit nichts. Sie haben weiterhin Ihren Ansprechpartner im Ärztehaus in der Maria Grollmuß Straße 10. Darüber hinaus besitzt Herr Alhmali auch die Anerkennung zum Führen der Zusatzbezeichnung Allergologie.

„Die 100%ige Übernahme der Praxis durch Herrn Alhmali sichert für unsere Patienten weiterhin die medizinische Versorgung auf dem Fachgebiet der Dermatologie. Das ist für die Lebensqualität unserer Region sehr wichtig. Zudem ist sie ein wichtiger Bestandteil für das medizinische Spektrum unseres MVZ", sagt Prokuristin Juliane Kirfe.