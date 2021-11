Nachbarschaftsduell im Bienenstock

Wettercam in Dresden am beliebtesten

Im Juni dieses Jahres ist die Dresden Marketing GmbH (DMG) mit zwei Wettercams für das Reiseziel Dresden Elbland an den Start gegangen. Eine zeigt den Blick aufs Terrassenufer in Dresden und die zweite das Staatsweingut Wackerbarth in Radebeul mit den romantischen Weinhängen im Hintergrund. Nun haben die Nutzer über die schönsten Impressionen der von »feratel« betriebenen Wettercams abgestimmt und die Ansicht vom Hotel am Terrassenufer zu ihrer Nummer 1 in der Kategorie »Stadtland« gewählt. Die Wettercam wurde seit Juni rund 725.000-mal angerufen, die Cam in Radebeul rund 400.000-mal. Beim 1. feratel Panorama Award Deutschland stimmten insgesamt 8.372 Panorama-Fans für ihre Favoriten in den Kategorien »Freizeitland«, »Stadtland« und »Wasserland« ab. In der Kategorie Stadtland folgen auf Rang 2 Passau (Veste Oberhaus) und Koblenz (Festung Ehrenbreitstein).