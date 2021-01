MdL Marko Schiemann erinnert gegen das Vergessen

Customer Value Research Paper services are aimed at ensuring your grades remain at the optimum level.This is to ensure all of our clients remain in the top 10% in every level of their academic journey. We want to see you succeed in the best careers and follow your dreams, this is our inspiration. All do my assignment services are optimized to your preference. Founded in 2010 to benefit students. Avoid Mit Auschwitz bleibt die Erinnerung an den millionenfachen Mord an den europäischen Juden verbunden. Dieser Ort zeigt bis heute, mit welcher Brutalität und Unmenschlichkeit die Verfolgung von Juden, aber auch anderen Volksgruppen in der Zeit der Schreckensherrschaft der Nazis geschehen ist. Über 1,5 Mio Männer, Frauen und Kinder wurden im deutschen Namen ermordet.

„Ihr seid nicht verantwortlich für das was geschehen ist – aber ihr seid verantwortlich, dass sich so etwas niemals wiederholt."

Der internationale Gedenktag gegen den Holocaust soll uns auch heute noch wachrütteln, sich für Menschlichkeit und die Würde eines jeden Menschen einzusetzen“, mahnt Marko Schiemann, und fordert „mehr für die Erinnerung zu tun“. Die ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden hat in Ihrer Rede in Bautzen den Jugendlichen zugerufen „Ihr seid nicht verantwortlich für das was geschehen ist – aber ihr seid verantwortlich, dass sich so etwas niemals wiederholt.“