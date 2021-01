Lebensgefahr! Schneebruchgefahr im Landkreis Bautzen steigt

Get Get Assignments Writtens from Essayssos, the well known reputed essay writing company located in US and UK. They have well experienced writers. Free Bereits jetzt herrscht wegen der Schneefälle der zurückliegenden Zeit eine erhöhte Schneebruchgefahr in den Wäldern des Landkreises Bautzen. Insbesondere das Hügel- und Bergland ist davon betroffen. Zum Ende dieser Woche (KW 4) sind weitere erhebliche Schneemengen vorausgesagt. Dadurch kann sich Situation zum Wochenende hin deutlich verschärfen. Ein Betreten der Wälder ist dann sehr gefährlich. Durch die schwere Schneelast können selbst bei Windstille ohne jegliche Vorzeichen unvermittelt Äste oder Baumkronen brechen.

Borkenkäfer setzt den Bäumen zu

Durch die Massenvermehrungen der Borkenkäfer und damit einhergehende Sanierungsarbeiten sind vielerorts die Waldbestände instabil geworden. Sie sind damit deutlich anfälliger für Schäden durch Stürme, Eisanhang und Schnee. Darüber hinaus sind einige Wege durch die Aufarbeitung des Schadholzes in einem schlechten Zustand. In Zusammenhang mit den prognostizierten Schneemengen können sie unpassierbar werden.

Wer trotzdem nicht auf das Spazierengehen in der Natur verzichten möchte, wird geraten sich alternative Strecken auszusuchen. Wander- und Feldwege, die nicht in unmittelbarer Nähe von Bäumen stehen, eigenen sich als sichere Variante.