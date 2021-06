Kostenlose Rechtsberatung in Bischofswerda

http://www.bluecherry.at/?the-homework-debate School Help Grad Essay. Graduate School - Statement. Graduate and professional schools often require some sort of written statement Im Bischofswerdaer Rathaus findet wieder jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr eine regelmäßige anwaltliche Rechtsberatung im Großen Saal des Rathauses statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte Bürger sollen sich im Bürger- und Tourismusservice im Rathaus melden. Die aktuellen Hygienevorschriften zum Betreten des Rathauses, wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, sind weiterhin einzuhalten.

Auch Bürger außerhalb Bischofswerda können das Angebot nutzen

Das Angebot richtet sich auch an nicht ortsansässige Bürgerinnen und Bürger, die rechtliche Unterstützung, Rechtsrat oder Rechtshilfe von einem Rechtsanwalt benötigen, aber denen nur ein geringes Einkommen oder staatliche Leistungen wie Arbeitslosengeld zur Verfügung stehen.